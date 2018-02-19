Aslolan masumun hakkıdır

Yeni Asya Gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Battal, başkasının hukukunu ihlal etmemenin hukukun birinci basamağı olduğunu belirterek, adalet dağıtmakta aslolanın suçluya ceza verirken masumun hakkının korunması olduğunu belirtti.

Yeni Asya Gazetesi Adana Temsilciliği tarafından düzenlenen programda “Hürriyet ve Adalet” konulu bir konferans veren Yeni Asya Gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Battal, insanlarla ilişkilerde başkasının sınırının bizim hakkımızın da sınırı olduğunu belirterek, “Başkasının hukukunu ihlal etmemek hukukun birinci basamağıdır. Doğru savcının sanığı cezalandırma iddianamesinden dogru avukatın sanığın suçsuzluğunu savunması daha kiymetlidir. Zira adalet dağıtmakta aslolan suçluya ceza verirken öncelik masumun hakkının korunmasıdır. İşte bu adalet-i mahzanın ifadesi olup adına hukuk devleti denilmektedir.” dedi.”Hukuk, hak kelimesinin coğuludur” diyen Battal, “Hak aslında bir tanedir. O da Cenab-ı Haktır. Yani gerçek hak sahibi Allahtır. Cenâb-ı Allah bizim üzerimizdeki bir kısım haklarını bize emaneten devretmiştir. Bunlara insan hakları denir. Bu haklar Elest (Elestü birabbiküm? Kâlû belâ) taahhüdüne dayanmaktadir. Bütün dünya ve ahiret hayatımız ise bu ahdimiz üzerine şekillenmektedir. Bu manada insan olsun hayvan olsun, hatta cansız mahlûkatın hakkı olsun, hiç bir hak zayi olmayacaktır. Hadiste yer alan tabirle boynuzsuz koyunlar boynuzlu koçlardan hakkını alacaktır. Bu hem hakikî hem mecazi bir tabir olup hem insanlar, hem de hayvanlar için caridir.” dedi.

‘Demokrasi İslam’a aykırı değildir’

Battal, “Bizim insanlar ve diğer mahlûkatla alâkalı hak ve yükümlülüklerimizi belirleyen Cenâb-ı Haktır. İşte biz buna şeriat diyoruz. Bu haklar ve hukukla âlakalı insanlar tarafından yapılacak kanun ve düzenlemeler Kur’ân’a uygun olmak kaydıyla meşrûdur. Osmanlıda 1876 ve 1908’deki meşrûtiyet denemelerine bu gözle bakılamadığından bazı çevrelerce o anayasal rejim küfür rejimi olarak adlandırılmıştır. Üçüncü meşrûtiyet denemesi olan 1950 çok partili hayata geçiş hareketiyle ise, demokrasinin Kur’ân ve İslâmiyete aykırı olmadığı kismen ortaya çıkmıştır.” dedi. Eserlerinde Kur’ânî manadaki hak ve hukukun en ince sırlarını açıklayan büyük Kur’ân Müfessiri Bediüzzaman’ın, her üç meşrûtiyet denemesinin de yanında yer alıp, üçünü de Kur’ân ve İslâmiyet namına alkışladığını belirten Battal, “Yeni Asya Gazetesinin çıkarılmasının en ehemmiyetli maksatlarından biri işte bu hukuk devletinin inşasına yardım ve destek olmaktır. Bu hakikatlere vakıf olan Nur Talebelerinin en büyük vasfı saltanatçı ve ihtilâlci olmayıp, cumhuriyetçi ve demokrat olmalarıdır. Yeni Asya, bütün engellere rağmen dün olduğu gibi bugün de Kur’ân’ın şûrâ sistemine dayanarak vazife üstlenmiş olup şerefle yürütmektedir.” dedi.

Din hürriyeti demokrasinin en büyük vasfıdır

Din ve vicdan hürriyetinin demokrasi ve hukuk devletinin en büyük vasfı olduğunu belirten Battal, “Böyle bir sistemin en önemli ve olmazsa olmazı ise muhalefetin varlığıdır. Devletin dini devletin adaleti, devletin adaleti ise devletin dinidir. Bu sistemin yapısı istişarî meclis sistemine dayanmakta olup, şahsın hakimiyeti söz konusu değildir. İslâm ve insanlık âleminin mutluluğu ise bu hukuk sisteminin tesisi ölçüsünde artıp gelişecektir. Bunun gelişmesinde özgür basına bu gün daha çok ihtiyac vardır.” dedi.

‘Mahlukatın hakkı hukukullahtır’

İnsanın nefsine karşı maddî ve manevî duyularını doğru kullanma vazifesi olduğu gibi, diğer canlılara karşı da yükümlülükleri olduğunu belirten Prof. Battal, “Kedi, kendi hakkını koruyamadığı için devlet kediyi insanın şerrinden birazcık korumaktadır. Ya karıncanın haklarını kim koruyacaktır? Ya taşın, ağacın ve böceklerin hakkı ne olacak? Bu noktadan bakıldığında mahlûkatın bütün hakları aynı zamanda hukukullahtır.” dedi.

Adana - Abdullah Şahin