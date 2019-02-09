Atıklar geri dönüşebilir

Evde geri dönüşümün yapılması gerektiğini söyleyen Çevre mühendisi Esra Yüce, “Meyve atıklarını komposto yapın ve faturanızı düşürmek için telefon şarj aletini prizde bekletmeyin” diyerek ev hanımlarına pratik tavsiyelerde bulundu.

Bağcılar’da gerçekleştirilen 15. Kadınlar Şûrâsı’nda her yaştan ve meslekten çok sayıda kadın bir araya geldi. Sıfır atıktan sosyla medyanın etkilerine kadar ev hanımlarına sunumlar yapıldı. “Gereksiz yere naylon poşet kullanmayacağız” “Sıfır Atık” konusunu ve israfı ele alan Çevre Mühendisi Esra Yüce, herkesin geri dönüşüme katkıda bulunabileceği tavsiyelerde bulunduğu konuşmasında şunlara değindi: “Bizim atık dediğimiz şeylerin hepsi geri dönüşebilir. Bugün bir şey ambalajlı olunca daha güvenilir ve kaliteli gelmeye başladı. 100 kilo çöpünüz var diyelim. Araştırmaya göre bunun 55 kilosu organik çöp ve yemek atıkları, 15 kilosu kağıt atık, 3 kilosu cam 2.62’si plastik ve 10 kilosu ise poşet. Çöpe atınca geri dönüşmediği için değer kaybediyoruz. Sağlıklı olmak istiyorsak plastiği azaltmamız gerekir. Gereksiz yere naylon poşet kullanmayacağız. İsraf etmeyeceğiz. Dökülen yağlar kanalizasyonda kirliliğe sebep oluyor. Yağları pet şişede biriktirip atık yağ bidonlarına bırakın. Bunlardan biodizel yakıt üretiyoruz. Meyve atıklarını komposto yapabilirsiniz. Toprak alana gömerek gübreye çevirebiliriz. Kullandığımız elektronik aletlerde A sınıfı aletleri tercih etmemiz faturamızın yüzde 30 oranda düşmesini sağlar. Telefonun şarj aletini boşta prizde bekletmeniz faturanın yüzde 5 artmasına neden olur.” MUSA AYDIN - İSTANBUL

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