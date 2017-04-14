Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve diğer 11 isme tutuklama talebi

Tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe girişimi" soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 13 şüpheli, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

AA

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