Atıyla Kudüs yolunda

Polonya makine mühendisi 2 çocuk babası Kristian Bergier, 9 ay önce ülkesinden atlarıyla çıktığı Kudüs yolunda Karaman’a ulaştı.

Bergier, Türkiye üzerinden Suriye veya Irak’tan geçip Kudüs’e ulaşmayı planlıyor. 32 yaşındaki Kristian Bergier, eşi ve iki çocuğunu Polonya’da bırakıp, yanına aldığı giysileri ve 2 atıyla hacı olmak için Kudüs’e doğru yola çıktığını söyledi.

Karaman’a iki gün önce gelen Polonyalı Bergier, atlarını bir at çiftliğinde dinlendirirken, kendisi de şehrin tarihi yerlerini gezdi. Bergier, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Edirne’den Türkiye’ye giriş yaptığını belirtti.