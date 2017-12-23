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23 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

'Atlarsın-atlayamazsın' iddiası! Sonuç...

23 Aralık 2017, Cumartesi 11:08
Erzurum'da 17 yaşındaki Abdulkadir K., kursiyer arkadaşları ile girdiği iddia üzerine Yakutiye Meslek Eğitim Merkezi'nin ikinci katından atladı. Her iki ayağı kırılan Abdulkadir K., Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İnşaat işçisi baba Ahmet K., "Çocuğum lise eğitimi tamamlamadı. Bu yüzden meslek eğitim kursuna gidiyor. Arkadaşlarıyla 'atlarsın- atlayamazsın' iddiasına girmişler. Oğlum da 'Atlarım ama telefonlarınızı alırım' demiş. Şimdi bu halde." dedi.

Olay, 20 Aralık günü merkez Yakutiye ilçesindeki Meslek Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Abdulkadir K., kursiyer arkadaşları ile girdiği 'Atlarsın- atlayamazsın' iddiası üzerine kendisini boşluğa bıraktı. Olay yerine çağrılan ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Aldulkadir K., Ortopedi Servisinde tedavi altına alındı. Her iki ayağı kaval kemiğinden kırılan K.'nin bacağındaki şişlikler nedeniyle ameliyat edilemiyor. Oğlunun başına gelenlerin üzüntü verici olduğunu söyleyen baba Ahmet K, hastaneye geldiğinde yarı baygın halde olan oğlunun kendisine, "Kaydım düştüm" dediğini söyleyen Baba K, şöyle konuştu:

"Hastaneye geldiğimde oğlum kendinde değildi. Bana, 'Baba ben kaydım düştüm' dedi. İddia olayı varmış. Ama ne derece iddia onu da bilmiyorum. İftira da yapamam. Allah, kimsenin başına böyle bir olay vermesin. Zor bir durum. Oğlumun durumu şu an riskli. Okul yönetimi pencerelere korkuluk yaptırıp, güvenlik kamerası koyması gerek. Bugün benim çocuğumun bayına geldi yarın bir başka çocuğa olmasın. Aynı okulda dayımın torunu ile birlikte teyzemin çocuğu da var. Duyduğuma göre oğlum arkadaşları ile 'Atlarsın-atlayamazsın' diye iddiaya girmiş. Oğlum 'atlarsam tüm telefonlarınızı alırım' demiş ve atlamış. Şimdi bu halde. Oradan da hastaneye getirmişler. Oğlum hırslandı ve gaza geldi diyelim. Onunla iddiaya giren arkadaşları niye müdahale etmedi. Niye atlattı bunu. En azından 'Yapma biz şakalaştık. Şaka yaptık. Böyle bir şey yok' diyerek onu vazgeçirebilirlerdi. Bu olaya sebep olanlar okul arkadaşları. Resmen ölüme atmışlar çocuğumu. Ayakları şişkin, midesi bulanıyor. Yeme içme yok. Kırık olan her iki ayağı şişlikler nedeniyle ameliyat edilemiyor."

Sanayi sitesinde bir motor ustasının yanında çalışan Abdulkadir K., "Okula çalıştığım işimle ilgili belge almak için gidiyordum. Olay günü pencerenin önünde oturuyordum. Arkadaşlarla iddiaya girdim. Ama ne ben kendimi attım, ne de başka birisi. Pencereden kayıp düştüm. Nasıl oldu anlamadım" dedi.

DHA

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