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Atlı hafızlar yola çıktı

16 Aralık 2016, Cuma 14:52
Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 483 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan ’Binbir Hatim’ geleneği kapsamında atlara binen 4 hafız, Pir Ali Baba türbesinden yola çıkarak şehrin dört bir tarafında Kuran okumaya başladı.

Merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyündeki Pir Ali Baba’nın türbesinde düzenlenen törene Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Müftü Vekili Celal Büyük ve çok sayıda davetli katıldı. Karla kaplı türbeye protokolle birlikte giden vatandaşlar Müftü Vekili Celal Büyük’ün okuduğu dualara amin diyerek 484’üncü ’Binbir Hatim’ duasını başlattı.

Törende bir konuşma yapan Vali Seyfettin Azizoğlu, "Yaklaşık 500 sene önce Pir Ali Baba Erzurum’da Erzurumlu insanların beladan, musibetten, depremden, afet ve kötülüklerden korunması için Kuran’ı Kerim’i 1001 hatim olarak başlatmış ve Erzurumlular bu geleneği 500 yıldır devam ettirmiştir. Kuran’ı Kerim’in mana ve ruhuna uygun olarak yapılan bu faaliyetin bundan sonra da yüzyıllarca devam edecektir. Bugün islam coğrafyasında kan ve gözyaşı hakim. İnşallah bu 1001 hatimle bütün kan ve gözyaşı İslam coğrafyasında sona erer. İnşallah Halep’te ağlayan insanların gözyaşı diner" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Güzel bir gelenek başlatarak ülkemizin, milletimizi ve Erzurumumuzun bekası ve geleceği için her türlü tabi afetlerden korunması, muhafaza altına alınması için binbir hatim geleneğini başlatmış. Biz de o güzel geleneceği devam ediyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet ve ülkemizin ve milletimizin bekasını devamını diliyoruz. Allah hem ülkemizi hem milletimizi hem Erzurum’u her türlü kötülükten iç ve dış düşmanların şerrinden muhafaza etmesini diliyorum" dedi.

Lala Paşa Camisi imam hatipi Hafız Emrullah Kaçar’ın Kuran’ı Kerin okumasının ardından atlı hafızlar at üstünde Kuran’ı Kerim okuyarak şehri dolaşması canlandırdırıldı. Törene katılanlara sıcak salep ikram edildi. Kentteki tüm camilerde sabah namazında din görevlilerinin ve halkın katılımıyla başlayan ’1001 Hatim’ geleneği, 13 Ocak Cuma 2017 günü Ulu Cami’nde erkek cemaate, 14 Ocak 2017 Cumartesi saat 09.00’dan itibaren de yine Ulu Cami’nde kadınlara okunacak hatim duasıyla sona erecek. Geçen 13 Ocak 2016’da 24 bin 973 hatim okunmuştu.

'PİR ALİ BABA BAŞLATMIŞ’

Erzurum merkeze bağlı Dutçu Köyü’nde yaşayan Pir Ali Baba "Eğer her yıl 1001 hatim okursanız Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (depremden) korur" diyerek geleneği başlatır. Pir Ali Baba ayrıca, sahibi bulunduğu 8 köyden 4’ünün gelirinin tamamını 1001 hatmin okunması için vakfeder. Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar süren 1001 hatim geleneğinde zaman zaman aksamalar olur. Erzurum’da babasının ölümü üzerine 26 yaşında Müftü olan Muhammet Sadık Solakzade (1882- 1960) ile birlikte hiç aksatılmadan hatim okunur.

DHA

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  • Ahmet İlhan

    16.12.2016 15:11:56

    Bu gelişme güzel ama, asıl ve korkunç problem İmam Hatip okullarında Kur'anı Kerim ders kitabının üzerindeki toprak olup gitmiş adamın resmi Kur'an ayetlerini üzerinden ne zaman kaldırılacak.

Risale-i Nur Külliyatı

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