Avcılar, yaban hayvanları için tabiata yem bıraktı

Batman'da faaliyet gösteren Avcılar ve Atıcılar Derneği üyesi avcılar, Batı Raman Dağı'nda yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları için tabiata yem bıraktı.

Yabani hayvanların açlıktan ölmemesi için Batı Raman Dağı başta olmak üzere çevredeki dağlara yem bırakan Batman Avcılar ve Atılar Derneği Başkanı Mehmet Sertkaya, "Yabani hayvanların nesli her yıl tükeniyor. Zor kış koşullarında herkes bölgesini yemlerse yabani hayvanlar da aç kalmaz" dedi. Avcılara zamansız ava çıkmaması uyarısında da bulunan Başkan Sertkaya, "Keklik ve tavşan avı yasağı var. Buna rağmen maalesef bazı avcılar, ava çıkıyor. Belgesiz avcılık yapanlar, yaban hayvanlarına zarar veriyor. Dernek olarak üyelerimizle birlikte ovaya çıktığımızda korsan avcılara izin vermiyoruz" diye konuştu.

Avcıların avlanma limitlerine göre hareket etmesinin gerektiğini de ifade eden avcılardan Ekrem Oğlak da, "Avcıları, avlayabilecekleri limitleri konusunda uyarmayı bir görev biliyoruz. Avcıların mutlaka avlanma günlerine dikkat etmeleri ve yanlarında avcılık belgelerini bulundurmalarını istiyoruz. Özellikle geceleri araba farları ile tavşan avlanmamalı. Tavşan ve keklik avlanma yasağına uymayanlar iki kat para cezasıyla karşılaşabiliyor. Yavrulama döneminde avcıların yasak karalarına uymaları bir zorunluluktur, uymayanlar da cezasını öder" diye konuştu.