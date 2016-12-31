Avrasya Tüneli’nde bir şerit daha trafiğe açıldı

Avrasya Tüneli’nin Avrupa’dan Anadolu yakası istikametinde bir şerit daha trafiğe açıldı

​20 Aralık’ta hizmete vermeye başlayan Avrasya Tüneli’nin bir şeridi daha trafiğe açıldı. Açıldığı günden bu yana tek şeritli olarak trafik geçişinin olduğu Avrasya Tüneli’nde Avrupa’dan Anadolu Yakası istikametinde bir şerit daha trafiğe açıldı. Şeridin trafiğe açılmasıyla araçların geçişinde gözle görülür rahatlık sağlandı. AA

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