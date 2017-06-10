Avukatlara tutuklama

İzmir'de Gülen Hareketi'ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 9 avukattan 6'sı tutuklandı.

İzmir'de Gülen Hareketi Yapılanması'na yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 9 avukattan 6'sı tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 9 avukatın daha Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilerek İzmir Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı. Şüphelilerden 6'sı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla mahkeme tarafından tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucu ve yöneticilerinden Avukat Taner Kılıç da bulunuyor. *** ilgili haber için... Hatay merkezli 9 ilde operasyon: Gözaltılar var! AA

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