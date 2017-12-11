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11 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Ayasofya'da ezan okuyup namaz kıldılar

11 Aralık 2017, Pazartesi 15:20
Ayasofya Müzesi'ne giren bir grup önce ezan okudu ardından namaz kıldı.

İstanbul Alperen Ocakları üyesi bir grup, dün Ayasofya Müzesi'ne girdi. Turistlerin içeride dolaştığı sırada gruptaki bir kişi, ezan okumaya başladı. Bunun üzerine görevliler o kişiye müdahalede bulundu. Grubun diğer üyeleri ise tekbir getirip müze içinde namaza durdu. Grup ikindi namazını Ayasofya'da kıldı. Ayasofya'da yaşananlar amatör kameraya yansıdı. 

Namazın ardından grup üyeleri, polis merkezine götürüldü. Grup üyeleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

DHA

Etiketler: ayasofya
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  • Ali Tam

    11.12.2017 15:29:54

    TEBRIKLER! Fatih'in Ayasofyasinda Namaz Kilmak kadar mantikli ve normal ne var! Orda ziyarete gelenleri polis tutup niye sen ziyarete geldin diye karakola götürmüyorsa NAMAZ KILANLARI niye namaz kiliyorsun gibi ABUK BIR GEREKCEYLE karakola götüremezler. Bir daha ki sefere seccademi koltugumun altina alip namazimi Ayasofya'da kilacagim insaallah! Buna hakkim var! Ayasofyayi PUTHANE olarak kabul etmiyorum!

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