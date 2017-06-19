Aydın'da kreşte gıda zehirlenmesi şüphesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kreşteki 47 çocuk ile 2 görevli, öğlen yemeğinin ardından karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, öğlen yemeğinde tavuk ve pilav yiyen 22 çocuk ile 2 görevli, bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve kusma şikayeti üzerine çocuklar ile 2 görevli ambulans ve özel araçlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Daha sonra 25 öğrenci daha aynı şikayetle hastanelere gitti. 34 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken 15 kişinin müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Kuşadası İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün yemeklerden numune aldığı, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerinin de konu hakkında araştırma yaptığı belirtildi. Olayla ilgili kreşte yemek yapan aşçı N.Y. gözaltına alındı. AA

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