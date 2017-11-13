Aydın’da polisin otomobili kundaklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde Aranan Şahıslar Büro Amiri İbrahim Kanyılmaz’ın otomobili molotof kokteyli ile kundaklandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Aranan Şahıslar Büro Amiri İbrahim Kanyılmaz’ın otomobiline molotof kokteyli ile saldırı gerçekleştirildi. İddalara göre, kundaklamayı hakkında mala zarar verme suçundan 5 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Yaşar gerçekleştirdi. Olay, gece saatlerinde Girne Mahallesi 2157 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Aydın’da hakkında mala zarar verme suçundan 5 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Yaşar, Aranan Şahıslar Büro Amiri Başpolis İbrahim Kanyılmaz’ın oturduğu adresi tespit etti. Adrese gelen Yaşar, Kanyılmaz'a ait otomobili molotof kokteyli atarak kundaklandı. Yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen İsa Yaşar, olay yerinden otomobille kaçtı. Polis, Yaşar'ı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. DHA

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