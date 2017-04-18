Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Cemal Ömeroğlu yönetimindeki 48 ABC 19 plakalı otomobil, Aydın-Muğla Karayolu Hallaçlar mevkisinde, aynı istikamette Halil Adıgüzel'in kullandığı 09 LT 648 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Adıgüzel'in otomobili, yaklaşık 10 metrelik uçuruma savruldu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Halil Adıgüzel olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki Hüseyin Adıgüzel ile diğer aracın şoförü Ömeroğlu ve çocuğu Mustafa Gürkan (7) ile eşi Yeter Ömeroğlu yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Adıgüzel'in jandarma er olduğu ve hava değişimi alarak memleketi Çine'ye geldiği öğrenildi. AA

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