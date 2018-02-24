Aydın merkezli 10 ilde operasyon: TSK ve emniyet mensuplarına gözaltı!

Aydın merkezli 10 ilde yürütülen Gülen Hareketinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, 16 kişi gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen Hareketinin TSK ve emniyet yapılanmasına ilişkin Aydın, İzmir, Kütahya, Uşak, Edirne, Antalya, İstanbul, Giresun, Denizli ve Antalya'daki 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Diğer illerdeki operasyonlarda ise aralarında 2 muvazzaf asker, 9 polis, 1 sivil şüpheli ve kapatılan askeri okullardan atılan 3 eski öğrenci gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 3 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor. AA

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