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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Aydın şehidini uğurladı

12 Haziran 2017, Pazartesi 20:08
BİNGÖL'ün Genç İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran'ın cenazesi, memleketi Aydın'ın Sultanhisar İlçesi'nde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ailesinin 8 çocuğundan biri ve bekar olan Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran, Türk bayrağına sarılı cenazesi, önce İzmir Adnan Mendres Havalimanı'na, buradan da karayolu ile baba evinin bulunduğu Aydın Sultanhisar İlçesi Atça Mahallesi'ne getirildi. Şehit Uzman Onbaşı'nın cenazesi, helallik alırdıktan sonra, törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na götürüldüğünde gözyaşları sel oldu. Cezane töreninde, efe kıyafeti giymiş olan bir grup, şehidin askerlerin omzunda taşınan tabutu getirilirken selam durdu. Anne Belkız Demirkıran ve şehidin kardeşleri tabuta sarılıp ağladı. Anne Demirkıran'ın, "Beni bırakıp nerelere gittin? Kavuşmamız böyle mi olacaktı?" diyerek ağıtlar yakması yürekleri dağladı.

Cenaze törenine AK Parti Aydın milletvekilleri Mehmet Erdem, Mustafa Savaş, Abdurrahman Öz, CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Aydın İl Jandarma Komutanı Halil Şen, Sultanhisar Kaymakamı Ömer Faruk Günay'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehidin yakınları, taziyeleri kabul etti. Daha sonra Aydın İl Müftüsü Ömer Kocaoğlu tarafından cenaze namazı kıldırılıp, helallik alındı. Kılınan namazın arından şehit Uzman Onbaşı'nın askerlerin omzunda taşınan Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konulup, konvoy eşliğinde Atça Mezarlığı'na götürüldü. Şehit cenazesi burada gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kalabalık yol boyunca, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK' sloganları attı.

DHA

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