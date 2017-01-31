Aylan bebek ile Ümran'ın kardan heykelini yaptı

​Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan, evinin bahçesinde, Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi ile Halep'teki saldırıda yaralanan Ümran Daknes'in kardan heykelini yaptı.

Yüksekova'da 3 hafta önce "kardan uçak" yapan Mehmet Şerif Karahan, bu kez de Suriye'deki çatışmalara dikkati çekmek istedi.

Bu kapsamda evinin bahçesinde, Bodrum'da 2 Eylül 2015'te yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriyelileri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden ve cansız bedeni kıyıya vuran Aylan Kurdi ile Suriye'de Halep'in El Katerji mahallesindeki sivil yerleşim yerine düzenlenen saldırıda yaralıyken ambulansa bindirilen 5 yaşındaki Ümran Daknes'in kardan heykelini yapan Karahan, bu heykelleri yaparken sprey ve yağlı boya, kar küreği, bıçak ve fırça gibi malzemeler kullandı.

Karahan, kardan heykellere küçük kızının elbise ve ayakkabılarını giydirdi.

Heykeller için saçlarını kesti

İnşaat işçisi Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de savaşın oluşturduğu tahribata ve ölümlere dikkati çekmek istediğini söyledi.

Heykelleri yapmak için dondurucu soğukta 15 gün çalıştığını anlatan Karahan, "İki çocuğu da neredeyse tüm dünya tanıyor. Başta çocuklar olmak üzere hiçbir insanın ölmesini istemediğimden böyle bir şey yaptım." dedi.

Bazı ülkelerin, mültecilerin ülkelerine girmesine izin vermediğini anımsatan Karahan, "Savaş nedeniyle mülteci durumuna düşen insanlar ya denizde boğuluyor ya da çok zor durumda kalıyor. Çocuklar ölüyor. Çocuklar ölmesin." diye konuştu. Karahan, Aylan bebek ve Ümran'ın kardan heykellerinde kestiği kendi saçlarını kullandığını, kumsalı sembolize etmek için kara kül döktüğünü ve denizi sembolize etmek için de karın bir bölümünü maviye boyadığını ifade etti.