AYM'den CHP'nin itirazına ret!

CHP'li Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel ve 122 milletvekilinin, İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için açtığı dava reddedildi

Anayasa Mahkemesi, İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için açılan davayı reddetti.

Yüksek Mahkeme, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modelini içeren 6715 sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddeleriyle ilgili CHP'li Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel ve 122 milletvekilince yapılan iptal başvurusunu görüştü.

Anayasa Mahkemesi, itiraza konu kanun maddelerinin bir kısmının oy birliğiyle bir kısmının ise oy çokluğuyla Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

İptal taleplerinin reddine ilişkin Yüksek Mahkeme kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.