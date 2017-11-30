Siirt'in Şirvan ilçesinde iki katlı kerpiç evin çökmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Soğanlı köyünde iki katlı kerpiç ev, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine köye ulaşan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için köylülerin de desteğiyle çalışma başlattı. Enkazdan çıkarılan 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayda ölenlerin cesedi otopsi yapılmak üzere Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA

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