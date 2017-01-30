Ayvacık'ta deprem oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 09.56'da merkez üssü Ayvacık ilçesi Budaklar Mevkisi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.