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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Ayvalık'ta kayıp 4 balıkçı aranıyor

27 Mayıs 2018, Pazar 18:03
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle batması sonucu bir kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, 4 balıkçı kayboldu. Kayıp balıkçıları arama faaliyetleri devam ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden denize açılan balıkçı teknesinin fırtına nedeniyle batması sonucu 4 kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, deniz patlıcanı avcılığı yapmak için saat 01.30 sıralarında 5 balıkçıyla denize açılan "Belinay" isimli tekne fırtına nedeniyle alabora oldu.

Teknede bulunan Mert Boyuner, Ege Denizi'nde devriye görevi yapan İzmir'in Dikili ilçesi limanında faaliyet gösteren bir Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Sahilden 0,6 mil açıkta denizde bitkin vaziyette bulunan Boyuner'e ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. Durumu iyi olan Boyuner, bilgisine başvurulmak üzere Dikili'de karakola götürüldü.

Teknede bulunan Volkan Çanakçı ve Hayri Kar ile henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişiyle balıkçı teknesine ulaşılamadı.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, yaptığı açıklamada, balıkçı teknesindeki 5 kişinin yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapmak üzere gece saatlerinde denize açıldığını belirtti.

Teknede bulunan bir kişinin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını ifade eden Görgülüaslan, "Henüz kaybolan 4 kişiye ulaşamadık. Sahil güvenlik birimlerimiz denizden ve havadan çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Arama Kurtarma çalışmaları sürüyor

Kayıp balıkçılar için Sahil Güvenlik ekipleri, 3 botla denizden, uçak ve helikopterle havadan, jandarma ekipleri de karadan arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de görevli Sahil Güvenlik dalgıçları batan teknenin yerini tespit etmek amacıyla dalış yapıyor. Ekiplerin, son teknolojik cihazlarla kurtarma faaliyetine devam ettikleri bildirildi.

"Alabora olunca hepimiz suya atladık"

Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan Mert Boyuner, İzmir'in Dikili ilçesinde hastanede kontrolden geçirildi.

Bilgisine başvurulmak üzere Sahil Güvenlik Dikili Kolluk Destek Tim Komutanlığına getirilen Boyuner'in, teknelerinin alabora olduğu esnada arkadaşlarıyla denize atladıklarını belirterek, "Bir süre birlikte yüzdükten sonra arkadaşlarım 'Sen daha iyi yüzüyorsun, git bize yardım getir.' dedi. Ben de karaya doğru yüzmeye başladım." ifadesini kullandığı öğrenildi.

Öte yandan olayı duyan teknedeki balıkçıların ailelerinin Dikili Liman'ındaki endişeli bekleyişi sürüyor.

Aile yakınlarından fenalaşanlara sağlık ekipleri müdahale etti.

AA

Etiketler: ayvalık, balık, balıkçı, kayıp, arama çalışması
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