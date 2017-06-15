Baba yadigarı ağacı kesmemek için

Ordulu emekli öğretmen Necmettin Usta, babasından kalan kiraz ağacını kesmeye gönlü elvermeyince evini ağacın çevresine inşa ettirdi.

Ordulu emekli öğretmen Necmettin Usta, kesmek istemediği kiraz ağacını inşa ettiği evin içinden geçirerek, doğayla uyumlu davranışı dolayısıyla takdir topluyor. Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Usta, emekli olduktan sonra kendine ev yapmaya karar verdi. Evi inşa edeceği kısıtlı alandaki baba yadigarı kiraz ağacını kesmek istemeyen Usta, evini buna göre planladı. Kiraz ağacı balkon kısmında kalacak şekilde inşa edilen ev görenlerin ilgisini çekerken, Usta ise doğaya karşı bu davranışıyla takdir topluyor. İki çocuk babası Necmettin Usta, yaptığı açıklamada, 3 yıl önce yaptırdığı evinde babasından kalan ağaca sahip çıktığını söyledi. Bazı büyüklerinin, 'ağaç kurur, sallanır, rüzgardan dolayı çatıya zarar verir' dediğini anlatan Usta, buna rağmen evini ağaca zarar vermeden yaptırdığını ifade etti. Usta, bakım ve sulama işlemlerini düzenli yaptığı ağacın meyve vermeye devam ettiğini belirterek, "Bu ağacın yaşatılmasını istiyorum. Bu konuda da çocuklarıma vasiyette bulundum. Nasip olursa kiraz ağacı kurumadığı müddetçe kalacak." ifadesini kullandı. Necmettin Usta, evinin damına çıkıp oturarak kiraz yediğini ifade ederek, isteyenlerin de babasının hayrına gelip kiraz yiyebileceğini sözlerine ekledi. AA

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