Bacağı kırılan tilki tedavi altına alındı

Gümüşhane'de otomobilin çarpması sonucu kırılan sol ön bacağına plak takılan kızıl tilki tedavi altına alındı.

Merkez Mahallesi’ne inen kızıl tilkiye karayolu üzerinde otomobil çarptı. İtfaiye ekipleri tarafından alınan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane İl Müdürlüğü’ne götürüldü. Veteriner hekim tarafından ön muayenesi yapılan ve sol bacağında kırık tespit edilen tilki özel bir kliniğe götürüldü. Röntgen filmi çekilen tilki bacağına plak takılarak tedavi altına alındı. İki hafta bandajlı tutulacak bacağının iyileşmesinden sonra tilki yeniden doğal hayatına bırakılacak. DHA

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