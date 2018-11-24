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24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Bağcılar'da 46 öğrenci hafızlık beratını aldı

24 Kasım 2018, Cumartesi 18:34
Hafızlık eğitimini tamamlayan 46 öğrenci, Bağcılar Merkez Camisinde düzenlenen törenle beratlarını aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törene Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mustafa Muslu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Muslu, programda yaptığı konuşmada, icazetlerini alan hafızların bundan sonra Kur'an-ı Kerim'in verdiği mesajları da alarak çevrelerine güzel örnek olmalarını beklediklerini söyledi.

Hafızlık müessesinin çok önemli olduğunu ifade eden Muslu, "Bu müessesenin yaşatılması ancak fedakar hocalarımızın gayretleri ve hayırseverlerimizin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

"Beldelerin fethini kalplerin fethiyle mühürlemiştir"

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ise genç hafızların beratlarını almalarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek öğrencileri, hocalarını ve ailelerini tebrik etti.

Hafızlığın önemi üzerinde duran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Allah çocuklarımızı öncelikle hamili Kur'an kıldı. Arkasından alimi Kur'an ve amili Kur'an ve daimi Kur'an olsunlar. Yani Kur'an alimi, Kur'an ile amil ulemadan olsunlar, ve Kur'an davetçisi olup onu insanlara ulaştırsınlar. Gerçek fetih işte budur. Fetihle işgal arasında fark vardır. Fetih bir bölgenin insanlarının gönüllerini de İslam'a yaklaştırarak onları İslam'la buluşturmaktır. O bölgeyi idari bakımdan işgal etmek fetih değildir. Bizim ecdadımız fethi önce gönüllerin fethi olarak görmüş. Beldelerin fethini kalplerin fethiyle mühürlemiştir."

Reis'ül-kurra vekili Mustafa Demirkan'ın dua yaptığı tören sonunda 46 öğrenciye hafızlık icazet belgelerinin yanı sıra altın ve saat hediye edildi.

AA

Etiketler: Hafızlık, Bağcılar Merkez Camii
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