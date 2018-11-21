Baharda gömülüp kışın sofralara getiriliyor

Batman'ın Sason ilçesinin Yücebağ beldesinde yaşayanlar baharda ürettikleri tereyağı ile peynirleri bozulmaması ve daha lezzetli olması için yaz boyunca toprak altında bekletiyor.

2821 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde yer alan ve 150 haneden oluşan Yücebağ beldesi sakinleri, baharda ürettikleri tereyağı ve peynirleri 4 ay süresince bir metre derinliğinde kazdıkları çukurlara yerleştirip ardından üzerini toprakla örtüyor. Sonbaharda havaların soğumasıyla aileler ürünlerini kazdıkları çukurdan çıkarıyor.

Sabahattin İkse, yaptığı açıklamada, hayvansal ürünleri atadan kalma yöntemle yazın toprak altında beklettiklerini söyledi.

Toprak altında sakladıkları ürünlerinin bozulmadığını ve daha leziz bir hale geldiğini işaret eten İkse, şunları dile getirdi:

"Baharın başlangıcıyla birlikte hayvanlarımızdan sağdığımız sütlerden elde ettiğimiz tereyağı, kaymak ve peyniri kış aylarında tüketmek için toprak altına koyuyoruz. Eskiden elektrik yoktu, dedelerimiz bu yöntemle, toprak altına koyuyordu. Bizler de aynı şekilde yüzlerce yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. Toprak altı, derin donduruculardan daha sağlıklı."

Zümrete İkse, toprak altından çıkartılan kaymak, tereyağı ve peynirlerin tadının çok farklı olduğunu söyledi.

Geleneksel yöntemin beldede hala sürdürüldüğünü vurgulayan İkse, "Atalarımızdan gördüğümüz şekilde uyguluyoruz. Baharda toprak altına koyup, kışa doğru çıkartılıyor." dedi.

"Lezzeti artıyor"

Ahmet Akça da toprak altında bekletilen ürünlerin bozulmadığına vurgu yaparak, "Kaymak, tereyağı ve peyniri bidonlara koyduktan sonra toprak altına yerleştiriyoruz. Toprak altı, derin donduruculardan daha sağlıklı. Bu şekilde toprak altına koyduğumuz ürünlerin tadı da bozulmuyor aksine tadı daha da güzelleşiyor, lezzeti artıyor." ifadesini kullandı.