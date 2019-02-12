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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Bakan Akar'dan helikopter kazasıyla ilgili yeni açıklama

12 Şubat 2019, Salı 20:41
Milli Savunma Bakanı Akar, helikopter kazasıyla ilgili "Geniş çaplı heyet, sabahtan itibaren vazifesine başladı. Bölgede çalışmalarını ayrıntılı şekilde sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'daki helikopter kazasına ilişkin, "İnşallah bunlar son olacak. Bu konudaki aldığımız tedbirler, her geçen gün artmakta. Çok ayrıntılı tedbirler alınmakta" dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin Batıkent'teki baba ocağına gelen Bakan Akar ve komutanlar, kurulan taziye çadırında şehidin ailesi ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Şehitlerin vatan ve millet için büyük fedakarlıklar gösterdiğini ifade eden Akar, "Arkadaşlarımız, yurt içi ve sınır ötesinde yapılan terörle mücadele harekatında bugüne kadar çok büyük kahramanlık ve fedakarlık yaptı. Çok tecrübeli arkadaşlarımız. Hem eğitimde hem bakımda hem de diğer faaliyetlerde çok başarılı olan bu arkadaşlarımız dün maalesef elim bir kaza sonucu şehitlik mertebesine eriştiler. Bugüne kadar yaptıkları, silahlı kuvvetlerimize katkıları hiçbir zaman unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele konusunda gelinen noktadaki katkılarının da asla unutulmayacağını vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Gözlerini budaktan esirgemeden dağda, karda, kışta, bayırda devamlı suretle kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yaptılar. Yine dün de benzer şekilde daha önce meydana gelen bazı olaylardan dolayı motorların testi, tecrübesi için çıktıkları bir uçuşta maalesef bir kazayla karşılaşıldı ve bunun sonucunda da şehit oldular. Şu anda bu kazayla ilgili çok geniş çaplı teşkil edilen bir heyet bugün sabah saat 06.00'dan itibaren vazifesine başladı ve hava alayı bölgesinde çalışmalarını ayrıntılı şekilde sürdürüyorlar. Bunun sonucunda kazanın nasıl olduğu konusunda daha geniş, ayrıntılı bilgi sahibi olacağız. Bunları tabii ki sizlerle, kamuoyuyla paylaşacağız."

"Bu acıları birlikte yeneceğiz"

Akar, şehitlerin ve gazilerin Türk Silahlı Kuvvetleri için ayrı önemi olduğunu belirterek, "TSK, muvazzafıyla emeklisiyle şehit aileleri ve gazileriyle bir bütün, bir aile. Dolayısıyla birlikte bu acıları yeneceğiz, birlikte bu acılara karşı duracağız ve silahlı kuvvetlerin etkinliğini, caydırıcılığını ve saygınlığını sürdürmesine hep beraber omuz omuza elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Şehitlere rahmet, ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve tüm millete başsağlığı dileyen Akar, "İnşallah bunlar son olacak. Bu konudaki aldığımız tedbirler, her geçen gün artmakta. Çok ayrıntılı tedbirler alınmakta. Bu konudaki ilgili arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti göstermekte, bundan sonra da aynı şekilde göstermeye devam edecekler. İnşallah bu kaza da son olacak." dedi. 

AA

Etiketler: akar, helikopter kazası
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