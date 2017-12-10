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10 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Bakan Arslan: Hem ceza yiyecekler hem de geri gidecekler

10 Aralık 2017, Pazar 11:54
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Senegal'in başkenti Dakar'da Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir gazetecinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçen kamyon ve otobüslere yönelik sorusu üzerine Arslan, gece geç saatlerde yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçen kamyon ve otobüs sürücülerini uyardıklarını belirterek "İstanbul Valiliği ile konuştuk. Buradan kaçak geçenler köprüden önceki son çıkış noktalarından döndürülecek. Hem ceza yiyecekler hem de geri gidecekler.” diye konuştu.

Sürücülerin kurallara uymasının önemli olduğunu hatırlatan Arslan, "Sürücüler gelen cezalarla mağdur olmasınlar. Hem ceza yiyecekler hem de mağduriyet yaşanacak. Bir kural konulmuşsa herkes lütfen uysun, kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı. 

"Kaçak geçen yabancı araçlara gümrük yaptırımı"

Köprü ve otoyollardan ücret ödemeden geçen yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmek üzere olduklarını söyleyen Arslan, şunları söyledi: "Yabancı araçlarla ilgili sistemi kuruyoruz. Yabancı araçlar eğer kaçak geçiş yaparsa gümrük kapısından çıkamayacaklar. Cezasını ödeyip çıkacaklar.”

AA

Etiketler: arslan, köprü
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