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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Bakan Kurum, caretta caretta kaplumbağlarını denizle buluşturdu

01 Eylül 2018, Cumartesi 23:49
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, yaklaşık 20 yavru caretta caretta ile tedavisi tamamlanan 4 yetişkin caretta carettayı denizle buluşturdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 20 yavru caretta caretta ile tedavisi tamamlanan 4 yetişkin caretta carettayı denizle buluşturarak, "Biz nesli yok olma tehdidi altındaki kaplumbağalarımızın korunması için Bakanlık olarak elimizden ne geliyorsa bunları yapacağız." dedi.

Merkezdeki yaralı kaplumbağaları inceleyen Kurum, daha sonra İztuzu Kumsalı'ndaki yuvalarından 2 aylık kuluçka döneminin ardından çıkan yavru caretta carettaların denize bırakılma törenine katıldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, caretta caretta kaplumbağalarının her yıl nisan, mayıs aylarında Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, "Geçen sene 400 yuvada 18 bin 700 caretta caretta kaplumbağası buraya geldi. Bunlar bu sene de aynı şekilde takip ediliyor." diye konuştu.

"Bunlar hiçbir şekilde insanlara zarar vermeyen türden kaplumbağalar"

Bazı basın yayın organlarında kaplumbağaların insanlara zarar verdiği yönünde çıkan haberlere de değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Buraya gelen yerli, yabancı turistlerimiz bu kaplumbağaları sevme adına, besleme adına onlara yem veya yiyecekler veriyorlar. Bu da tabii onların yeme alışkanlarını değiştiriyor, insanlara yaklaşmaya çalışıyorlar. Bu kaplumbağalar hiçbir şekilde insanlara zarar vermeyen türden kaplumbağalar. Dolayısıyla biz nesli yok olma tehdidi altındaki kaplumbağalarımızın korunması için Bakanlık olarak elimizden ne geliyorsa bunları yapacağız. Bu noktada üniversitelerimizle, Valiliğimizle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

Kurum, Muğla Valisi Esengül Civelek, Bakan Yardımcıları Mehmet Emin Birpınar ve Fatma Varank, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ve diğer ilgililerle yaklaşık 20 yavru caretta caretta ile tedavisi tamamlanan 4 yetişkin caretta carettayı denize bıraktı.

AA

Etiketler: Muğla, caretta caretta, kaplumbağa, deniz, tören
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  • Ozkan

    2.9.2018 16:08:37

    Aman sayın bakanım kaplumbagalar ac kalmasin, saglikli olsunlar. Dikkat etmek lazım

Risale-i Nur Külliyatı

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