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28 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bakan uyardı: Deprem kapıda

27 Ağustos 2017, Pazar 18:30
Mehmet Özhaseki, “Deprem kapıda. En geç 2030’A kadar İstanbul’u vurabilir. Marmara’da bir deprem bekleniyor” dedi. Özhaseki, “‘Bu deprem, en az 7 şiddetinde olacak’ diyorlar. Bizim İstanbul için tedbirler almamız lazım” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Deprem kapıda. En geç 2030’e kadar İstanbul’u vurabilir. Marmara’da bir deprem bekleniyor” dedi. Özhaseki, “‘Bu deprem, en az 7 şiddetinde olacak’ diyorlar. Bizim İstanbul için tedbirler almamız lâzım” diye konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Üsküdar Kirazlıtepe’deki kentsel dönüşüm projesinin tanıtım toplantısında konuştu. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Bakan Özhaseki, “100 yıl içinde kaybettiğimiz insanların sayısı 83 bin civarında. 100 milyarın üzerinde maddî kayıp var. Hepimizin müthiş bir korkuyla sarsıldığını biliyoruz. Deprem kapıda. En geç 2030’e kadar İstanbul’u vurabilir. Marmara’da bir deprem bekleniyor” dedi. 

‘Ya deprem perişan edecek, ya binalarımızı yenileceğiz’

“‘Bu deprem en az 7 şiddetinde olacak’ diyorlar. Bizim istanbul için tedbirler almamız lâzım” şeklinde konuşan Bakan Özhaseki, “Bakanlık olarak yaptığımız araştırmada 99 öncesi yapılan 7.5 Milyon bağımsız birimi dönüştürmeyi düşünüyoruz. Nerelerde rezerv alanı çıkaracağız bu hususu da ayarladık. Deprem gelmeden, depreme hazır binaları yapmamız lâzım. İnşaatlarda yaptığımız hatalar insanları öldürüyor. İstanbul’da 600 bin riskli bina sayısı veriliyor. Ya deprem gerçeğini gözardı edeceğiz. Bir gün ansızın gelecek deprem, bizi vuracak. Allah korusun perişan edecek. Ya da binalarımızı yenileyeceğiz” diye konuştu.

Bİre bİr vermeye çalışacağız

Kirazlıtepe’deki kentsel dönüşümle ilgili de bilgi veren Bakan Özhaseki, vatandaşların emsallerin arttırılması talebinin İstanbul’u yaşanmaz kılacağını söyledi. Bakan Özhaseki, “Sokaklar aynı kalacak. Ama konut sayısı iki misli, insan sayısı iki misli. Bunu yapmamız mümkün değil. Biz fedakârlık edeceğiz. Onların evlerini yenileyeceğiz. Bire bir vermeye çalışacağız. Onları mahallerinden çıkarmayı asla düşünmüyoruz. O yeni yapılar ortaya çıktığında herkesin şunu bilmesi lâzım. Eski evinin değeri 1 ise yenisi yapıldığında evinin değeri en az 3 olacak” şeklinde konuştu.

Üsküdar’daki protesto bakanı gelmekten vazgeçirdi

Öte yandan Üsküdar Kirazlıtepe’de kentsel dönüşüm protestosunda bulunan mahalle sakinlerine polis müdahale etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin son anda gelmekten vazgeçtiği  tören alanının çevresinde eylem yapan gruba polis biber gazıyla  müdahale etti. Sabah saatlerinden itibaren ellerinde dövizlerle alan çevresinde bulunan grup, polise taş atarak karşılık verdi.  Çıkan olaylarda bir çevik kuvvet polisi yaralandı. Müdahale sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu eylemciler ara sokaklara girerek uzaklaştı.

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Tehlike büyük, tedbirler küçük

Uzmanlar kentlerin depreme hazır olmadığını vurguluyor ve her 10 konuttan sadece 4’ü deprem sigortalı olduğunu belirtiyor. Türkiye’deki 17 milyon 661 bin 690 konuttan sadece yüzde 42,10’unun Zorunlu Deprem Sigortası bulunduğunu açıklayan Doğal Afet Sigortaları Kurumu  Başkanı Murat Kayacı, “tehlike büyük önlem ve tedbirler küçük” uyarısında bulundu.  Çalışmalarını ‘Depreme hazır bir Türkiye’ için hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Kayacı, “Başlıca hedefimiz, depreme hazırlıklı olma ve sigortalılık bilincini artırarak sistemimizdeki konutların tamamını zorunlu deprem sigortası güvencesi altına almak.” dedi.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/acinin-17-yili-17-agustos_407127

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Gözlemlediği ''asıl tehlike''yi açıkladı

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/gozlemledigi-asil-tehlike-yi-acikladi_425365

Etiketler: mehmet özhaseki, deprem
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