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2 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Bakanlıktan uygunsuz asansörlere ceza yağdı

02 Aralık 2017, Cumartesi 12:06
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, bu yıl aralık ayına kadar 2 bin 659 asansöre piyasa gözetimi ve denetimi yapıldığını söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, Bakanlığın asansörlere yönelik piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini değerlendirdi. 

Asansörlerin, yıllık rutin denetimler dışında 81 ilde şikayet veya ihbar üzerine de denetlendiğini vurgulayan Özlü, uygunsuz olanlar için ilgili kanun kapsamında cezalar verildiğini söyledi.

Özlü, bu yıl aralık ayına kadar 2 bin 659 asansöre piyasa gözetim ve denetimi yapıldığını anlatarak, "İlgili mevzuat gereklerini karşılamayan 606 uygunsuz asansör için 4 milyon 736 bin 653 lira idari para cezası uygulandı." diye konuştu.

"Asansör bakım firmaları da takipte"

Hizmet denetimleri çerçevesinde yeterlilik almış asansör montaj firmaları veya yetkili servislerin, asansör bakım faaliyetlerine ilişkin kontrollerinin de yapıldığını dile getiren Özlü, bakım yapma yeterliliği bulunmayan firmalara kanun gereğince cezai işlem uygulandığını ve gerektiğinde ilgili idare tarafından firmanın iş yeri ruhsatının iptal edildiğini bildirdi.

Özlü, asansör kazalarının engellenmesi noktasında, söz konusu firmaların sunduğu bakımın çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl asansör bakım faaliyeti yürüten firmalara yönelik hizmet denetimleri neticesinde 2 milyon 76 bin 577 lira ceza kesildi." dedi.

Asansörlerin periyodik kontrollerinin Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarınca yürütüldüğünü belirten Özlü, bu kapsamda 34 kuruluşun faaliyet gösterdiğini kaydetti.

AA

Etiketler: asansör
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