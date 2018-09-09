"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Balık bereketi

09 Eylül 2018, Pazar 18:26
Batı Karadeniz’in önemli limanlarından Akçakoca’da balıkçılar bol balık avlayarak limana dönüyor.

Batı Karadeniz’in en önemli liman şehri olan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, balık bolluğu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde gırgır ve trol tekneleri ile Karadeniz’e açılan balıkçılar, bol miktarda avladıkları barbun, mezgit ve istavrit ile limana dönüyor. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, Karadeniz’de beklenen bolluğun yaşandığını söyledi. Batı Karadeniz’de balıkçıların yüzünün güldüğünü aktaran Karakaş, şöyle konuştu: “Limanda şu günlerde güzel hareketlilik var. Gırgır ve trol avcıları ciddî oranda barbun, mezgit ve istavrit avlamaktadır. Bunlar da tezgâh fiyatlarına ciddî oranda yansıyor. Diğer balıkların da durumu çok iyi. Palamudun fiyatı 5 lira ve 8-10 lira arasında değişiyor. Hava şartlarına bağlı olarak fiyatlarda 1-2 liralık değişim olabilir. Ciddî oran da balık popülasyonu var. Bu durum tezgâhlarda kendini hissettirmeye başladı.” Limandaki balık hareketliliğinin ekonomiye katkı sağladığını ifade eden Karakaş, “Şu an da limanda 4 misafir teknemiz bulunmaktadır. Gelen teknelerimiz tüm alış verişlerini Akçakoca’dan yapmaktadır. Balık olunca tuttukları balıkları satıp paralarını Akçakoca’da harcayabiliyorlar. Yani gelen balıkçılarımızın Akçakoca esnafını da çok ciddî bir katkıları var.” diye konuştu.

AA

Etiketler: düzce, akçakoca, balık
Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ankara'nın planı ne?

    Çocuklarımıza güzel şehirler bırakalım

    İsveç'te düşündüren seçim sonuçları

    'Başaramazsak Allah'a ısmarladık der ve çeker giderim'

    Yüksekova şehidi dualarla memleketine uğurlandı

    MÜSİAD da aynı şeyi söyledi

    Açken alış veriş yapmayın

    Kaçak elektriğe uydudan tesbit

    Çocuklar ölüyor dünya sessiz

    Altın hesapları azaldı

    Genelkurmay: İki asker iade edildi

    72 yaşındaki "Horoz Halil Emmi"den mesaj var

    Rusya'daki protestolara binlerce kişi katıldı

    Sınırına komando ile askeri araç takviyesi

    ABD'de "Florence" alarmı: Acil durum ilan edildi!

    'İdlib'de insani bir felaketten endişe ediyoruz'

    Sekreterden skandal açıklama

    Hangi ülkenin kaç makam aracı var?

    5 bin kişi böbrek bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman’ın rivâyetlere getirdiği asil kriterler
    M. Said ZEKİ

    Şimdi hicret vakti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bediüzzaman’ın Menderes’e tavsiyeleri
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Niçin istikbâle dâir farklı rivayetler var?
    Yeni Asya'dan Size

    Neşriyat toplantımız
    Ali FERŞADOĞLU

    Cimrilik toplumları yok eder
    Genel

    Ankara'nın planı ne?
    Risale-i Nur'dan

    Müslümanlar İslâma sarıldıkça ilerledi
    Faruk ÇAKIR

    Kamu tasarruf yapar mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.