Balıkçı ağına takıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde balıkçıların denize bıraktığı ağa İnsansız Hava Aracı (İHA) takıldı.

Alınan bilgiye göre, Kefken'de balık tutmak için denize açılan balıkçılar, attıkları ağı çektiklerinde bir İHA ile karşılaştı. Daha sonra kıyıya gelen balıkçılar, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Kandıra Jandarma Komutanlığı ekipleri İHA'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkez Komutanlığına ait olduğunu belirledi. Tatbikatta veya eğitim sırasında düşmüş olabileceği düşünülen İHA, jandarma ekiplerine teslim edildi. AA

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