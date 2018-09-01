Balıkçı tezgâhlarında yeni sezon bereketi

Denizlerde avlanma yasağının kalkmasıyla farklı balıklar tezgahlarda yer almaya başladı.

Denizlerde avlanma yasağının kalkmasıyla farklı balık çeşitleri tezgahlarda yer almaya başladı. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, av sezonunun açılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sezonun açılmasıyla artık tezgahlardaki balık çeşitliliğinin daha da artacağını ifade eden Pehlivanoğlu, şöyle konuştu: "Sezona iyi girdik ve inşallah böyle devam eder. İlk etapta palamut bereketliydi. Görünen o ki hamsi ve diğer balıklardan da vatandaşlarımız bu kış bol bol yiyecek. Geçen sene balık fiyatları genelde yüksekti. Bu yıl balık daha ucuz olacak. Vatandaşlarımız da bol bol balık tüketme imkanı bulacak." AA

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