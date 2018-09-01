Balıkçılar sezonun ilk balıklarını toplamak için denize açıldı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Ordu'da, Gülyalı, Kumbaşı, Kışlaönü, Kacalı, Mersinköyü, Medreseönü, Yalıköy, Bolaman, Fatsa ve Ünye balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır tekneleri, av yasağının sona ermesiyle birlikte denize ağlarını bıraktı.

Gece saat 02.00 civarlarında "Vira Bismillah" diyerek ağlarını toplayan balıkçılar en çok palamut avladı.

Denize açılan balıkçılardan Aziz Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona iyi başladıklarını belirterek, ilk gecede palamut avladıklarını söyledi.

Ceylan, sezondan umutlu olduklarını belirterek, "Özellikle palamut konusunda büyük beklenti içerisindeyiz. İlk gecede tuttuğumuz palamutlar, oldukça iriydi. İnşallah tüm sezon bu şekilde bol ve bereketli geçer." dedi.

Balıkçılardan İsmet Dilaver ise yaklaşık 5 aydan beri sezona hazırlandıklarını ifade ederek, "Zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. İlk olarak teknelerimizin tamirini gerçekleştirdik. Ardından yırtılan ağlarımızı onardık. Bu gecede 'Vira Bismillah' diyerek sezonumuzu açtık. Tüm balıkçılarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Şahin Çakır da hava şartlarının avlanma için uygun olduğuna dikkati çekerek, "İlk gece çok miktarda olmasa da palamut avı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde palamut avının daha da artması bekleniyor." dedi.

Egeli balıkçılar bereketli bir sezon geçirmeyi diliyor

Ege'deki irili ufaklı bin 710 tekne av yasağı süresinde bakım ve onarımdan geçirilerek yeni sezona hazır hale getirildi. Av yasağının kalkmasıyla İzmir limanlarında bekleyen gırgır tekneleri halat çözüp sezonun ilk avı için "vira bismillah" diyerek Ege Denizi'ne açıldı.

Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan "Yaşar Reis 2" teknesi kaptanlarından Fatih Kopuz mürettebata "kazasız belasız, bol balıklı" bir sezon geçirmesini temenni etti.

Dört buçuk aydır limanda demirli bulunan 38 metre boyundaki 24 mürettebatlı tekne, ağların istiflenmesi, vinçlerin halatlara çekilmesi ve cihazların kontrolü sonrası yeniden açık denize yelken açtı.

Ağlardan sardalya ve hamsi çıktı

Sezonun ikinci gecesinin daha verimli geçeceğini umduğunu aktaran Kopuz, "Ağlardan sardalya ve hamsi çıktı. Bu akşam nasip olur denize çıkarsak denizi gezeceğiz, zamanımız daha çok olacak, gecede gündüz de balık avlamak serbest. İnşallah hayırlısıyla bir sezon geçer." dedi.

Kopuz, Egeli balıkçıların liman sıkıntısı yaşadığını, yakaladıkları balıkların nakliyesi için karaya yanaşamadıklarını hatırlattı.

Hüsamettin Reis gemisinin kaptanı Selahattin Ceylan da sezonun ilk gecesinide ağlarına sardalya çıktığını ama istedikleri miktarda avlanamadıklarını ifade etti.

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, yeni av sezonun başlamasıyla Egeli balıkçıların denize açıldığını ve yakaladıkları balıkların İzmir Balık Hali'ne girdiğini söyledi.

Denizden çıkan balıkları tüketicilerle buluşturduklarını aktaran Çakan, "Balıkları iç piyasaya sevk ettik, hayırlısıyla güzel bir sezon ve avcılık olacağına inanıyoruz. Halkımıza sağlıklı, kaliteli balık yedireceğiz inşallah. Denizde bu sene bereketli bir yıl olur inşallah." dedi.