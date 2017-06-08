Balıkesir'de operasyon: Gözaltılar var!

Balıkesir'de, Gülen Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de, Gülen Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hareket ile ilişkili oldukları değerlendirilen Balıkesir Üni̇verstesi Ayvalık Meslek Yükseķokulu (MYO) Müdürü Orhan Ş, öğretim görevlisi Veysel Ö, Edremi̇t MYO öğretim görevlisi Selahattin K, Burhaniye MYO öğretim görevlileri Erdoğan A. ve Erkan B. ile cami imamları Mustafa D. ve İsmail Ç, Ayvalık Belediyesi güvenlik görevlisi Ercüment A, inşaatçılar Tekin K. ve Mustafa K. ile emekli Abdullah Y. düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden Abdullah Y'nin yaşlı olduğu gerekçesiyle ifadesinin ardından savcılığa sevk edildiği, diğer zanlıların ise İl Emniyet Müdürlüğünde sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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