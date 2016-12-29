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Balıkesir'de peş peşe meydana gelen depremler korkuttu

29 Aralık 2016, Perşembe 17:30
Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç ve Erdek ilçelerinde dün öğleden bu yana peş peşe meydana gelen büyüklükleri 1.8 ile 3.3 arasında değişen depremler, endişeye sebep oldu.

Uzmanlar depremlerin bölgenin karakteristik özelliğinden kaynaklandığını ve bu tür sarsıntıların sıklıkla yaşandığını belirtti. 

Balıkesir'de son 27 saatte, 13 deprem meydana geldi. Dün saat 11.52'de Bigadiç'in Yeniköy Mahallesi'nde başlayan depremler, bugün sabah saat 05.20'ye kadar Bigadiç ve Sındırgı kırsal mahallelerinde aralıklarla devam ederken, bir sarsıntı da Erdek açıklarında Marmara Denizi'nde oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Sındırgı ve Bigadiç'teki depremlerin bölgenin karakteristik özelliğinden kaynaklandığı, bu bölge ve çevresinde büyüklükleri 2 ile 4 arasında değişen sık sık deprem fırtınaları olduğu hatırlatıldı.

Konuyla ilgili haber ve makaleler:

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

Dikkat çeken akademik araştırma: Deprem dindarlaştırıyor

Van'daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Mehmet Zeki Duman, deprem ve din ilişkisi üzerine araştırma yaptı.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/dikkat-ceken-akademik-arastirma-deprem-dindarlastiriyor_390549

Musibetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır

Çok zâhirî musibetler var ki, İlâhî birer ihtar, birer ikazdır.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

MUSİBETLER BİZE NE SÖYLER?

Umumî musibetlerle ilgili “İlâhî ikaz” yorumları yapıldığında “Kullarını rahmetiyle kucaklayan değil, gazabıyla ceza veren ve bunu yaparken masumları da işin içine katan bir Allah imajı veriliyor” gerekçesiyle karşı çıkanlar, aşağıdaki satırları mutlaka okumalılar.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/musibetler-ilahi-birer-ihtar-ve-ikazdir_352175

Felâket ve musibetlerin birer İlâhî ikaz veya gazap olduğu inancı, bütün semavî dinlerde mevcut. Kaynağı mukaddes kitaplar. Kullara düşen ise, musibetlerin bu mesajını gecikmeden okuyup, kendilerine çekidüzen vermeleri.

Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi'nin hazırladığı kapsamlı yazının 2. bölümünü okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/dizi/musibetler-birer-ilahi-ihtar-ve-ikazdir_176259

DHA

Etiketler: balıkesir, deprem
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