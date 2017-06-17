Balıkesir'de şehit acısı

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan uzman çavuş 27 yaşındaki Erbil Arslan'ın Balıkesir'in Susurluk İlçesi'nde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Uzman çavuş Erbil Arslan'ın şehit olduğu haberini Susurluk İlçesi Göbel Mahallesi'nde yaşan ailesine, İlçe Kaymakamı Yalçın Sezgin, Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Vedat Kılıç verdi. Acı haberi alan annesi Emine, babası İsmail ve eşi Burcu Arslan gözyaşlarına boğuldu. Türk bayraklarının asıldığı şehit evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve mahalleliyle dolup taştı. DHA

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