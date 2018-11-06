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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Balıkesir, Tesla yerine TEMSA'yı seçti

06 Kasım 2018, Salı 12:39
Toplu ulaşımı tamamen elektrikli araçlarla gerçekleştirmek ve ülkenin ilk sessiz şehri olmak için kolları sıvayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ABD'li otomotiv firması TESLA ile anlaşmadan vazgeçip, yerli şirketlere öncelik verme anlayışıyla Sabancı Topluluğu şirketlerinden TEMSA ile görüşmelere başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu:

"TEMSA yetkililerini tebrik ediyor ve kutluyorum. Kendilerini bu süreçte davet ettik. Otobüsü test etme imkanına da sahip olduk. Bundan sonraki görüşmelerimiz adet görüşmesi olacak, fiyat görüşmesi olacak. Balıkesir'i ilk olmanın imkanlarından daha fazla nasıl istifade ettirecekler onu görüşeceğiz" 

TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım: 

"9 metrelik MD9 Electricity'nin yanı sıra 12 metrelik Avenue Electron model aracımızı da seri üretime hazır hale getirdik. Farklı uzunluklarda birden fazla elektrikli otobüsü banttan indirme noktasına gelmiş dünyadaki sayılı üreticiler arasındayız"

Yakın zamanda, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi TESLA ile 180 adetlik elektrikli otobüs alımına yönelik anlaşmadan vazgeçen ve CEO Elon Musk'a gönderilen daveti geri çeken Büyükşehir Belediyesi, yerli şirketlerle hedefine ulaşmak için yaptığı çalışmalar kapsamında, Sabancı Topluluğu şirketlerinden TEMSA ile diyalog kurdu.

Toplantının ardından katılımcılar, TEMSA’nın Adana'daki fabrikasında Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve seri üretime hazır hale gelen MD9 Electricity model elektrikli otobüsle şehir içinde kısa bir tur attı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, yaptığı açıklamada, "Balıkesir 2023 vizyonu" çerçevesinde trendin "yeşil şehir, sessiz şehir, akıllı şehir, dijital şehre" evrildiğini ifade ederek, artık rekabette ülkelerin değil şehirlerin yarıştığını söyledi.

"Her alanın akıllı hale geldiği dünyada, 'Teknolojiden yararlanarak insanların mutluluğu ve huzurunu nasıl daha fazla artırırız, çevreyi nasıl daha fazla koruyabiliriz, fosil yakıtlarından nasıl kurtulabiliriz ve daha sessiz bir şehri nasıl yaratabiliriz?' Bunu düşünüyoruz." diyen Kafaoğlu, gürültünün, insanları rahatsız eden unsurların başında geldiğine dikkati çekti. 

Elektrikli otobüs ile şehirde yaptıkları gezintiye değinen Kafaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiçbir otobüs uğultusu yok, motor gürültüsü yok. Egzoz dumanı yok, doğa kirletilmiyor. Gerçekten TEMSA yetkililerini tebrik ediyor ve kutluyorum. Biz de kendilerini bu süreçte davet ettik, otobüsle geldiler. Otobüsü de test etme imkanına sahip olduk. Bundan sonraki görüşmelerimiz adet görüşmesi olacak, fiyat görüşmesi olacak. Balıkesir ilk olmanın imkanlarından daha fazla nasıl istifade ettirecekler onu görüşeceğiz. Şarj üniteleri ve aküler konusunda bize nasıl destek olacaklar onu görüşeceğiz. Gerçekten kutluyorum. Türk işçisi, Türk mühendisi ile yerli ve milli olarak yapılan bir araç. Türkiye Cumhuriyeti devleti ilerliyor. Artık dünya ile rekabet edebilecek seviyeye geldiğine hep birlikte müşahede ediyoruz. İnşallah Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak da bu araçları ilk kullanan belediye olmayı arzu ediyoruz."

"Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak görevimiz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Toplu Taşıma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz de dünyanın en sakin şehirleri arasında yer alan Balıkesir'i, küresel anlamda farklılaştıracak bir çalışmanın içinde olduklarını belirterek, "Bugün dünyada çağdaş belediyeciliğin en önemli unsurlarından biri şüphesiz gelecek nesillere daha iyi, daha temiz bir dünya bırakabilmenin yollarını aramak. Biz de bu sorumlulukla, Balıkesir'i dünyaya örnek olacak sessiz bir pilot bölge haline getirmek için çalışmalara başladık. Hedefimiz, yakın gelecekte şehirdeki tüm toplu taşımayı elektrikli araçlarla gerçekleştirebilecek bir altyapıyı kurmak. Bu sayede Balıkesir'i Türkiye'nin ilk sessiz şehri yapmak." ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye'nin 2023 Vizyonu"nda, 10 küresel marka ortaya çıkarma hedefi bulunduğunu hatırlatan Gürbüz, şöyle devam etti:

"Bu küresel marka hedefine ek olarak bizler 2023'te dünya çapında 10 marka şehir oluşturma gayretiyle çalışıyoruz. Bugün ortaya koyduğumuz 'sessiz şehir' vizyonunun dünyanın en gelişmiş metropollerine örnek olacağına yürekten inanıyor, buna da Türkiye'de öncülük yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bugün Balıkesir ölçeğindeki kentlerin toplu ulaşım alanında sadece yıllık yakıt maliyetleri 100 milyon liranın üzerinde. Üzerinde ısrarla durduğumuz bu sessiz şehir vizyonu ve elektrikli otobüslerin Türkiye'de yaygınlaşmasıyla, kamuda milyarlarca liralık bir tasarrufun da önü açılacaktır. Bu da hükümetimizin bugün ortaya koyduğu verimlilik odaklı temel ekonomi politikalarına önemli ölçüde destek sağlayacaktır."

180 otobüs elektrikliler ile değiştirilecek

Gürbüz, bu amaç doğrultusunda Türkiye'nin göz bebeği sanayi şirketlerinden TEMSA ile görüşmelere başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"TEMSA bugün sadece Türkiye’de değil aynı zamanda dünyada da elektrikli otobüs alanında birden fazla araç alternatifini sunan ender şirketlerden biri. Bugün de burada Türk mühendisleri tarafından geliştirilen MD9 Electricity model araçlarını yakından inceleme ve test etme şansı yakaladık. Araçta emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Bu tür projeler, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında geldiği noktayı da en açık biçimde ortaya koyuyor. Orta vadede hedefimiz Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin filosunda yer alan 180 otobüsü, elektrikli araçlarla değiştirmek ve yeni alınacak otobüsleri tamamen elektrikli araçlardan oluşturmak. Bu doğrultuda Türkiye'nin yerli ve milli markalarıyla çalışmaktan da büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz.” 

"Elektrikli otobüs Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de kullanılıyor" 

TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım ise Balıkesir'de tanıttıkları MD9 Electricity model aracın Başkentte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de hizmet verdiğini, diğer bir aracın da Gaziantep'te toplu taşımada kullanıldığını anlatarak, "TEMSA olarak vizyonumuz yakın gelecekte otomotiv endüstrisini şekillendirecek akıllı şehirlerin vazgeçilmez bir parçası olmak. Bu doğrultuda elektrikli ve sürücüsüz araçlar konusunda çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

TEMSA olarak her yıl cirolarının yaklaşık yüzde 5'lik bölümünü Ar-Ge'ye ayırdıklarını, bu rakamın da Türkiye ortalamasının kat be kat üzerinde olduğunu aktaran Yıldırım, "Bu çalışmaların bir meyvesi olarak, 9 metrelik MD9 Electricity'nin yanı sıra 12 metrelik Avenue Electron model aracımızı da seri üretime hazır hale getirdik. Farklı uzunluklarda birden fazla elektrikli otobüsü banttan indirme noktasına gelmiş dünyadaki sayılı üreticiler arasındayız." diye konuştu.

Yıldırım, elektrikli araçlarının, sadece Türkiye'de değil aynı zamanda özellikle Avrupa'da da ciddi bir ilgi uyandırdığını belirterek, "Son dönemde yurt dışında katıldığımız hemen hemen her büyük organizasyonda elektrikli araçlarımız katılımcıların büyük ilgisiyle karşılaşıyor. Başlattığımız bu elektrikli araç seferberliğinin, bizim gibi geleceği tasarlama şansı bulunan firmaların dünyaya karşı en büyük sorumluluklarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu alanda Türkiye’ye öncülük etmekten de büyük gurur duyuyoruz. Ülkemize olan inancımızla, Türkiye’ye değer katma vizyonumuzla ülkemizin dünyanın en itibarlı ekonomileri arasında yer alması için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşmadan vazgeçilmişti

Balıkesir'i "sessiz şehir" olarak tasarlamak için ABD'li teknoloji şirketi TESLA ile masaya oturmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda firmanın CEO'su Elon Musk'ın katıldığı bir programda uyuşturucu kullanmasının ardından bu hedefinden vazgeçmişti. 

Olayın ardından bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, "30 Ağustos tarihinde, Elon Musk'a, 'Balıkesir’i dünyaya örnek olacak sessiz bir pilot bölge haline getirelim, TESLA ile ortak bir çalışma gerçekleştirelim' davetinde bulunmuştuk. Eğer bu olay yaşanmasaydı TESLA ile ilk etapta 180 adet elektrikli otobüs alımına yönelik bir anlaşma hedeflemiştik. Artık yerli ve milli markalar önceliğimiz olmak üzere ABD dışındaki farklı çözümleri devreye almak için harekete geçtik." ifadesini kullanmıştı. 

AA

Etiketler: Elon Musk, Tesla, Temsa, Balıkesir
Okunma Sayısı: 307
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