Barbaros Şansal'a saldırıda 8 kişinin ifadesi alındı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Kuzey Kıbrıs'tan dün gece sınırdışı edilen modacı Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı apronunda yapılan saldırıyla ilgili 8 kişinin ifadesi alındı.

Kuzey Kıbrıs'tan sınır dışı edilen Barbaros Şansal, İstanbul'da saldırıya uğradı Edinilen bilgiye göre, Modacı Barbaros Şansal, Kuzey Kıbrıs'tan sınırdışı edildikten sonra THY ait uçakla dün gece 22.30'da İstanbul'a geldi. Modacı, polis eşliğinde uçaktan indirildikten sonra apronda bir anda saldırıya uğradı. Yolcuların ve uçak altında bazı personelin linç girişimine uğrayan Şansal'ı polis ekipleri kurtardı. Bu arada Barbaros Şansal, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olaya karıştığı belirlenen 8 kişinin de Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı.

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