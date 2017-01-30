Barış İnce serbest

BİRGÜN Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Barış İnce, ifade vermeye gittiğinde başka davadan yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Çağlayan Adliyesine götürülüp ifadesi alınan İnce, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Birgün Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Barış İnce, avukatıyla birlikte ifade vermek üzere gittiği Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınarak Kuştupe Polis Merkezi'ne götürüldü. İnce'ye burada hakkında yakalama kararı olduğu söylenerek, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. İnternet sitesinde yayınlanan bir haberden hakkında dava açıldığını öğrenen İnce, İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. İnce'nin avukatı, söz konusu dönemde internet sitesinde yayınlanan bir habere dava açıldığını, İnce'nin de haberin yayınlandığı dönem sorumlu yazı işleri müdür olduğu için davada ifadesinin alınması için tebligat çıkarıldığını, ancak tebligatın başka adrese tebliğ edildiği için kendisine ulaşmadığını söyledi. DHA

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