Bariyerlere çarpan minibüs hurdaya döndü: 1 ölü

İstanbul, Ümraniye'de aşırı hızlı olduğu iddia edilen minibüs bariyerlere çarpıp devrildi. Hurda yığınına dönen aracın sürücüsü öldü.

Kaza saat 07.00 sıralarında Ümraniye Çakmak mevkii 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü istikametinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen Necati Çifçibaşı'nın kullandığı minibüs, bariyerlere çarpıp devrildi. Şoför araç içinde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada ağır yaralanan Necati Çifçibaşı, ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftçibaşı tüm müdahalelere rağmen hastanede öldü. DHA

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