Barla'da neler oluyor?

Bediüzzaman’ın hayatının bir kısmını geçirdiği Barla’da bulunan Yeni Asya Tesislerine ait reklâm tabelası sprey boyayla kapatılarak, iktidar partisinin afişleri yapıştırlmaya çalışıldı.

Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatının bir kısmını geçirdiği Isparta’nın Eğirdir ilçesinin Barla Köyü’nde Yeni Asya Sosyal Tesislerine ait reklâm tabelâmızın üzeri sprey boyayla kapatılmaya ve iktidar partisinin afişleri yapıştırılmaya çalışıldı. Bediüzzaman Said Nursî’nin evinin bulunduğu, yılda binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Barla’da bu şekilde seçim öncesi siyasî propaganda yapılmaya çalışılması tepkiyle karşılandı. YENİ ASYA YAZILI TABELÂYI KIRDILAR Külliyeler ve hizmet binalarının bulunduğu Barla’da seçim öncesi yapılan siyasî tarafgirlik tepki çekiyor. İktidar yanlısı olduğu anlaşılan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Barla’da bulunan Yeni Asya Sosyal Tesislerimizin köy girişindeki reklâm tabelâsı da geçen günlerde kırılmıştı. Şimdi ise seçim hengâmesinde Yeni Asya yazılı pankartın üzeri boyanarak, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi asılarak, bir takım tahrik edici hareketlerde bulunuldu. Pankart üzerindeki afişlerin çıkartılıp düzeltilmesine rağmen aynı günün gecesi yine afiş asılmaya ve pankartın üzeri sprey boyayla kapatılmaya çalışıldı. C. SAİD DEMİRDÖĞMEZ - BARLA

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