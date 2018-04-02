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2 NİSAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Barla yenileniyor

02 Nisan 2018, Pazartesi
Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur Külliyatı’nın telifine başladığı merkez olan Isparta’nın Barla Köyü’nde alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor

Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur Külliyatı’nın telifine başladığı merkez olan Isparta’nın Barla Köyü’nde başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Tarihi yerleşim yeri olarak bilinen Barla, islam Alimi Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatının bir bölümünün geçtiği yer olması nedeniyle ziyaretçi akınına uğruyor. Her yıl artan ziyaretçilerin köyü rahatça gezebilmeleri için başlatılan çalışmaların sonuna gelindi. Geçtiğimiz yıl Barla girişindeki yolda kaza riskini azaltmak amacıyla kavşak ve yol düzenlemesi yapılmıştı. 

Su kesintileri yaşanıyordu

Mart ayı başında başlatılan su hattı borularının yenileme çalışmalarında sona gelindiğini belirten Barla Köyü Muhtarı Mustafa Soyöz, Barla halkının su kesintilerinden şikayetçi olduğunu belirterek, “Artık oldukça şikayetler almaya başladık. Buranın yerli halkı da var, yalnızca yazın gelen ziyaretçilerin kalma yeri değil burası. Ondan dolayı kış şartlarında suların ve diğer bir kısım ihtiyaçların karşılanması için böyle bir çalışma başlatıldı. Sular bir gidiyordu birkaç gün gelmiyordu. Artık kış şartlarında dahi burada yaşayan insanlar için sıkıntı oluşturmaya başladı. Yenileme projesi adı altında başlatılan çalışmalar içinde gördüğünüz gibi yolların altından geçen su hat boruları, yolların düzenlenmesi ve müze yapımına başlanacak.” Şeklinde konuştu. Çalışmaların yaz mevsimine kadar tamamlanması bekleniyor.

Barla Köyü Muhtarı Mustafa Soyöz

HABER: CEMİL SAİD DEMİRDÖĞMEZ - ISPARTA

Etiketler: bediüzzaman, risale-i nur, barla, ısparta
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