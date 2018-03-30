Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'te

Başkent Saraybosna'da Srebrenitsa Anma Müzesi'ni ziyaret eden Yıldırım, şehrin tarihi bölgesi Başçarşı'da gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Srebrenitsa Anma Müzesi'ni ziyaret etti. Yıldırım, Bosna Hersek ziyaretinin son gününde Kovaçi Şehitliği ile ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaretinin ardından Srebrenitsa Anma Müzesi'ne gitti. Müze yetkilileri tarafından karşılanan Yıldırım, daha sonra Srebrenitsa katliamından fotoğrafların yer aldığı müzeyi gezdi. Müze ziyareti sonrası Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile şehrin tarihi bölgesi Başçarşı'da yürüyen Yıldırım, Saraybosna'nın sembollerinden Gazi Hüsrev Bey Camisi'nin yanındaki çeşmeden su içti. Sokakları ve mimarisiyle Osmanlı döneminden izler taşıyan Başçarşı'da, yol boyunca vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, çocuklarla yakından ilgilendi. Yol üzerinde bulunan eski Galatasaraylı futbolcu Tarık Hodzic'in restoranını gören Yıldırım, Hodzic ile ayaküstü sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Başbakan Yıldırım, cuma namazını Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kıldı. Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namaz sonrası Bosnalı savaş gazisi Muyo Aganoviç ile sohbet eden Yıldırım, fotoğraf çektirdi. AA

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