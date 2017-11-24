Başhekim ByLock'tan tutuklandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, kısa süre önce Akpınar Devlet Hastanesine başhekim olarak atanan Uzman Dr. C.K'nın kullandığı cep telefonu hattında ByLock tespit edildiği iddia edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'da ikamet ettiği ve günlük Akpınar'a gelip gittiği öğrenilen C.K'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ankara'daki ikametinde gözaltına alınan C.K, Kırşehir'e getirildi. Ekipler, C.K'nın evinde arama yaptı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen C.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AA

Okunma Sayısı: 623

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.