Başkan’ın bisikletli tasarrufu devam ediyor

İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın makam aracı yerine bisiklet kullanmaya başladığı haberi geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti.

Başlattığı tasarruf uygulamasına hâlâ devam ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Başkan Aydın şu paylaşımda bulundu: 4 aydır Zeytinburnu içinde bisiklet kullanıyorum. Belediye personelimiz de 4 aydır bisikletli. 4 ayda 19.173 litre yakıt tasarruf ettik, 132.486 TL kasamızda kaldı. Bisiklete devam.”

Örnek olsun

Bisikletle ulaşımı belediye personeli için de zorunlu kılan Başkan Aydın, “İlçemizde trafik akış hızı 20 ile 30 kilometreye kadar düşmüştü. Yaptığımız araştırmalar sonucu trafik problemini ortadan kaldırmak için en gerçekçi çözümün, yolları bisiklet ile araçların ortak kullanımına açmakla bulduk. Zaten bunun için önümüzde Hollanda ve Fransa gibi önemli örnekler vardı. Zeytinburnu arazi yapısını incelediğimizde düz bir arazi yapısına sahip olduğumuz için bisiklet kullanmanın çok daha kolay olacağı sonucuna vardık ve bunun üzerine alt yapımızı oluşturmaya başladık. 1 yıllık süreçte yollara bisiklet işaretleri ve bisikletle ilgili uyarı levhaları yerleştirip Zeytinburnu’nun 40’ı aşkın noktasına da hem ZEYBİS durakları hem de İsbike durakları kurduk. Böylece hemşehrilerimiz artık Zeytinburnu’nda bisikletle bir uçtan bir uca en fazla 15 dakika içinde rahatlıkla seyahat edebiliyor. Zeytinburnu’nda 4 aydır araçlar ile bisikletler ortak yolu kullanıyor. Bu süreçte örnek teşkil etmesi amacıyla ben de 4 ay önce makam aracımdan inip bisiklet kullanmaya başladım. 132 gündür de sokakları bisiklet üstünde turluyorum.” İfadelerini kullandı.

‘Makam aracı israfına son’

Başkan Aydın’ın bu tutumu ve tasarrufu sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı. ‘Görmek istediğimiz tablo tam da bu’ diyen vatandaşlar devletin tüm kademelerini bisikletli tasarrufa dâvet etti. Son zamanlarda gündeme gelen ‘makam araçları israfını da’ hatırlatan vatandaşlar israfın boyutuna dikkat geçti.

Haber: Nurdan Toprak