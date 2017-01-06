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6 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Başkent'te toplu taşımaya zam geldi

06 Ocak 2017, Cuma 17:46
Başkent'te toplu taşıma ücretlerinde yeniden düzenleme yapıldı.

Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu'nca belirlenen 6,3 oranındaki yeni toplu taşıma ücretleri, 15 Ocak Pazar gününden itibaren geçerli olacak.

Yeni tarifeye göre; tam ve aktarma ücretleri yüzde 6,3 oranında artarken, öğretmen ve öğrenci biletlerinin ücretlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. EGO otobüsleri, metro ve Ankaray'da tam biniş 2,50 TL olarak yeniden belirlenirken, transfer (aktarım) ücretleri de 1 TL olarak belirlendi. 1,75 TL olan öğrenci ve öğretmen indirimli bilet fiyatları aynı kaldı. UKOME tarafından belirlenen yeni tarifelere göre; özel halk otobüslerinde (ÖTA, ÖHO) tam biniş ücreti 2,75 TL'ye çıkarılırken, indirimli biniş ücreti de yine 1,75 TL olarak uygulanacak.

Kısa mesafe yolculukları için ödenen minibüs ücreti 2,75 TL'ye, uzun mesafe için ise 3,15 TL'ye yükseltildi. Transfer uygulaması hakkı bulunmayan bir binişlik 4 TL'lik kullan at bilette herhangi bir değişiklik olmazken, Esenboğa Havalimanı- Ankara arasında hizmet veren BELKO AİR'ler de 11 TL oldu.

TELEFERİK HATTI ARTIK ÜCRETLİ

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, toplu taşıma amaçlı 2014 yılından itibaren ücretsiz olarak hizmet veren Yenimahalle-Şentepe Teleferik hattında, 1 TL karşılığında ücretli olarak yolcu taşınacağını bildirdiler. Teleferik hattının ücretli hale getirilmesinde en önemli etkenin, Teleferik ulaşımının bazı kişiler tarafından amacının dışında kullanılmaya başlanması nedeniyle bölge halkından bu yönde yoğun talep gelmesi olduğunu kaydeden yetkililer, yeni uygulama ile yolcuların 1 TL ödeyerek Şentepe-Yenimahalle arasında teleferiğe binebileceklerini söylediler.

Yetkililer, yolcuların Yenimahalle Metro istasyonunda aktarma yaparak metroyla yolculuklarına devam etmeleri halinde, bilet ücretinden teleferik için verdikleri 1 TL'nin mahsup (düşürüleceğini) edileceğini söylediler. Yetkililer, raylı sistemleri kullanarak Yenimahalle Metro İstasyonu'na gelen yolcuların aktarma yaparak yolculuklarına devam etmeleri halinde ise teleferik ücreti alınmayacağını söylediler.

MALİYETLERDEKİ ARTIŞ FİYATLARA YANSIDI

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Başkent genelinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından EGO otobüs, ÖHO, ÖTA, Ankaray ve metro yolcu taşıma tarifesinin; Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu kararları doğrultusunda uygulandığını bildirdiler.

KAR AMACI GÜDÜLMÜYOR

Toplu taşıma hizmetinin, Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından kar amacı gütmeden zararına yürütüldüğünün altını çizen yetkililer, şunları söylediler:

"Kamu hizmeti olarak görülen ve kar amacı güdülmeyen, toplu ulaşım hizmetinde, yatırım maliyetleri ile işletme maliyetlerindeki artışlar, sürdürülebilir bir toplu taşıma hizmetinin sunulması noktasında tarife değişikliği yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır. EGO olarak, Ankara'da toplu taşıma ücretlerinde son 6 yıl içinde sadece 2 kez tarife değişikliği yapıldı. Her iki seferde de fiyat düzenlemeleri minimumda tutulmaya çalışıldı. Son fiyat düzenlemesinde öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılan indirimli biletlerde ise herhangi bir artış yapılmadı".

ESKİ VE YENİ ULAŞIM HİZMETLERİ

EGO-Metro-Ankaray tam 2,35 TL'den 2,50 TL'ye, İndirimli 1,75 TL'den 1,75 TL'ye, aktarma 80 kuruştan 1 TL'ye, Özel toplu taşıma ile özel halk otobüsünde tam 2,55 TL'den 2,75 TL'ye, indirimli 1,75 TL olarak kaldı. Dolmuşta kısa mesafe 2,55 TL'den 2,75 TL'ye, uzun mesafe 2,90 TL'den 3,15 TL'ye çıkarıldı.

AA

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