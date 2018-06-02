Başkentte açık unutulan damper üst geçide çarptı: 11 yaralı

Başkentte kamyon şoförünün açık unuttuğu damperin üst geçide çarpması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun açık unutulan damperinin üst geçide çarpması sonucu 11 kişi yaralandı. Ekrem Keskin idaresindeki 06 DVY 64 plakalı damperi açık unutulan hafriyat kamyonu, Ankara-Konya karayolunda üst geçide çarptı. Kazada, üst geçitte bulunan 11 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.Kamyon vinç yardımıyla olay yerinden çekildi.Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. AA

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