Başkentte AVM'de yangın

Başkentte bir AVM'nin 3'üncü katındaki havalandırma bacasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir yolu üzerinde bulunan bir AVM'nin 3'üncü katındaki havalandırma bacasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle kattaki bir mağaza duman altında kalırken, buradaki vatandaşlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, olay nedeniyle küçük çapta maddi hasar oluştu. AA

Okunma Sayısı: 175

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.