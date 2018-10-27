"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Batı Karadeniz'den kar manzaraları

27 Ekim 2018, Cumartesi 19:08
Doğal güzellikleriyle ünlü ​Kardüz, Derebalık, Pürenli, Hera, Balıklı ve Çiçekli yaylalarında, kar yağışının ardından eşsiz görüntüler oluştu.

Batı Karadeniz'in doğal güzellikleriyle ünlü ​Kardüz, Derebalık, Pürenli, Hera, Balıklı ve Çiçekli yaylaları, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası yaylalar adeta "beyaz gelinlik" giydi.

Yaylalar, eşsiz manzarayı yakından görmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğrarken, macera sever off-road tutkunları, henüz araç geçmemiş yolları açarak yaylalar arasında mevsimin ilk karının keyfini çıkardı.

Karla kaplı yaylalar, havadan karpostallık görüntüler oluşturuyor.

AA

Etiketler: Karadeniz, yayla, kar, kış
Okunma Sayısı: 31
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen için acil gıda yardımı çağrısı

    Taklitçilere ceza yetmiyor

    Avrupa Birliği’nde Silâh Çatlağı

    Hukuk devleti olmadan ticaret de gelişmez

    Reform yapmayı erteledik, kaybettik

    Antidepresan kullanımı arttı

    Dörtlü Suriye zirvesi başladı

    Siyasilerden donarak şehit olan askerlere ilişkin tepki geldi

    'İstanbul'da yükselen inşaatlar kirliliğe neden oluyor'

    İsrail'den İran ve Suriye'ye suçlama

    Tunceli şehitleri ebediyete uğurlanıyor

    'Suriye'de acıları dindirmek için her imkân kullanılmalı'

    İmar barışında süre uzatılıyor

    'Kaşıkçı cinayetine karışanlar Suudi Arabistan'da yargılanacak'

    'Genel başkan adaylığı için kimsenin önünü kesmedim'

    Gazze'de ateşkes sağlandı

    Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

    İtalya'da kilise, camiye çevrilecek

    Dörtlü zirvede hangi konular görüşülecek?

    Gazze'deki gruplardan İsrail'e misilleme uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İhraçlar hukukî zeminden yoksun
    Ahmet BATTAL

    Diyanette devletçilik ve siyaset
    Genel

    'Suriyeli olarak bana ve aileme yakışanı yaptım'
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclisi güçlendirme fırsatı olabilir mi?
    Halil ELİTOK

    Zalimler korkaktır
    Ali FERŞADOĞLU

    Haset, kin ve nefrete karşı duâ
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Unutmamak İçin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    39 ile yeni vali atandı
    Genel

    Tunceli'den acı haber

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.