Batman’da KHK protestosu

Eğitim Bir Sen Batman Şubesi, son KHK ile ihraç edilen 3 öğretim görevlisi ile üniversitedeki uygulamalar nedeniyle Batman Üniversitesi merkez kampüs giriş kapısına siyah çelenk bıraktı.

Son KHK ile ihraç edilen üç öğretim üyesi ile birlikte üunversitedeki uygalamaları nedeniyle Rektör Aydın Durmuş’u protesto eden Eğitim Bir Sen Şubesi, Batman Üniversitesi merkez kampusü girişine siyah çelenk bıraktı. Sendika üyesi yaklaşık 200 kişi, Rektör Prof. Dr. Durmuş’a tepki gösterdi. Polisin sıkı güvenlik önlemleri aldığı basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mehmet Ergin, “Batman Üniversitesi’nin geçmişi karanlık ve her icraatı skandal olan rektörü istifa etmelidir. Samsun’da Türk Ocakları Derneği üyesi, Elazığ’da 28 Şubat post-modern darbe sürecinin yandaşı, bir grup ulusalcı vekil ve Silivri mahkumu Ergenekoncu’nun ıslak imza ile başlattığı ‘Çözüm sürecine karşı iktidara milli uyarı’ cephesinin destekçisi ve 15 Temmuz’dan sonra rektör adayı olduğu için AK Partili görünen Aydın Durmuş’un geçmişi şaibelerle doludur. Durmuş’un uygulamaları 1990’lı yıllarda bölgemizde ve ülkemizde cereyan eden çarpık ilişkileri çağrıştırmaktadır” dedi. 5 bin 717 akademisyen KHK ile ihraç edildi... Bir KHK intiharı daha... DHA

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